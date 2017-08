Schrijver Abdelkader Benali gaat theater in met Brief voor mijn dochter

Benali is in 2016 vader geworden en schreef voor de geboorte van zijn dochter een openhartige brief waarin hij de wereld waarin zij geboren wordt probeert te duiden. In de voorstelling vult Meijer hem muzikaal aan én vertelt haar eigen, bijzondere verhaal over haar adoptie en de zoektocht naar muzikale en menselijke erkenning.

Meijer debuteert met de voorstelling als componist, zo maakte impresariaat Bos Theaterproducties zondag bekend. De voorstelling gaat op 2 oktober in première in de Kleine Komedie in Amsterdam.