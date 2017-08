Jean-Marc van Tol schrijft boek over Johan de Witt

Hij wil daarin proberen hard te maken dat prins Willem III met een clubje getrouwen achter de moord op Johan de Witt zat. Dat heeft Van Tol zaterdagavond verteld in het Radio 1-programma Met het oog op morgen.

Het is zondag 345 jaar geleden dat de toenmalige raadspensionaris van Holland samen met zijn broer Cornelis werd vermoord bij de Gevangenpoort in Den Haag. Een woedende menigte scheurde de twee broers letterlijk uit elkaar. De lichaamsdelen werden tentoongesteld op het Groene Zoodje in de hofstad.

"Het complot is lastig te bewijzen", stelt Van Tol. "Willem III heeft veel vernietigd. Maar er is heel veel circumstantial evidence. Alle mensen die betrokken waren bij de moord zijn er beter van geworden." Er werd nooit iemand gestraft voor een mogelijk complot. "Behalve door God, wordt gezegd. Sommige van de betrokkenen zijn heel slecht aan hun einde gekomen."

Briljant staatsman

Van Tol maakt deel uit van een groep historici die bezig zijn met het ontsluiten van alle correspondentie van en over Johan de Witt in het Nationaal Archief. Het is de bedoeling dat de pakweg 100.000 epistels waar het om gaat in de toekomst digitaal beschikbaar komen voor onderzoekers. Volgens Van Tol bevatten de brieven een schat aan informatie over de "briljante staatsman", zoals hij De Witt duidt.

In Den Haag vindt zondagmiddag een kranslegging plaats bij het standbeeld van Johan de Witt, naast de Gevangenpoort, om de moord te gedenken. Met zijn vinger wijst het beeld naar de plek waar de broers door de woedende menigte werden gedood.