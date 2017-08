Liesbeth List (75) beëindigt carrière om gezondheidsredenen

List maakte de keuze om te stoppen in samenspraak met haar dochter Elisah en haar arts, maar vond dat wel erg moeilijk. "Alles is gezegd, alles is gedaan - dat is waar", vertelt ze in de Volkskrant. "Maar stel dat iemand met mij een duet zou willen zingen, dan zou dat toch geweldig zijn? Zo heb ik altijd geleefd: kijken wat er op mijn pad komt."

Het nieuws over haar afscheid wordt nu bekendgemaakt omdat op 2 oktober een musical over het leven van List in première gaat. Eind die maand verschijnt de biografie De dochter van de vuurtorenwachter. "Dat is zo bijzonder voor deze oude tante, dat die twee momenten er nog aan komen", vindt List.

De carrière van de zangeres, die als Elly Driessen werd geboren in Bandoeng in Nederlands-Indië, begon in 1962 toen ze voor het eerst optrad in televisieshows. Al vrij snel kwam ze in contact met Ramses Shaffy, met wie ze uiteindelijk jarenlang zou optreden.

Voorstelling

Vorig jaar stond List nog in een aantal kleine theaters met een voorstelling samen met Annemarie Oster. Haar laatste optreden was dit voorjaar bij een bijeenkomst van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Daar zong ze Edith Piafs Non, Je Ne Regrette Rien voor de Boekenweekauteurs. List speelde twee keer de hoofdrol in een musical over Edith Piaf.

"Totdat ik doodga, wil ik leven", aldus List. "Ik hoop dat dat nog lang is."