Peter Lusse (58) nog steeds zenuwachtig op podium

Dat zegt Lusse in een interview in het AD.

Lusse, die in de jaren negentig bekend werd als Eddy in de RTL-serieĀ Vrienden voor het leven, staat momenteel in een operavoorstelling.

"Ik ben opgeleid aan de Kleinkunstacademie, dus ik kan wel zingen, maar dit is een vak apart", legt hij zijn zenuwen uit. "Ik heb geen saai leven, hoor."

Een nieuwe versie van Vrienden voor het leven ziet Lusse niet zitten. "Nee joh, dat is veel te gedateerd. Vrienden is een vredige dood gestorven. Dat moeten we zo laten."