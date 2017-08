Van Gogh's zonnebloemen krijgen live eerbetoon

Van Gogh maakte in 1888 en 1889 een aantal versies van zijn zonnebloemschilderijen. Ze belandden in de National Gallery (Londen), het Van Gogh Museum (Amsterdam), de Neue Pinakothek (München), het Philadelphia Museum of Art (Philadelphia) en het Seiji Togo Memorial Sompo Japan Nipponkoa Museum of Art (Tokio).

Deze kunsttempels brengen, in genoemde volgorde, hun zonnebloemen maandag over het voetlicht: vanaf 18.50 uur Nederlandse tijd tonen ze één voor één hun zonnebloemprogramma van elk vijftien minuten live via hun eigen Facebook-pagina. De voertaal is Engels.

Er zitten telkens vijf minuten tussen, zodat belangstellenden rustig naar de Facebook-pagina van het volgende museum kunnen overstappen. Het is de bedoeling dat de programma's ook later via Facebook te zien zullen blijven. Facebook maakte afgelopen week al een virtuele 'galerie', Sunflowers 360, waarin de vijf versies naast elkaar op zaal lijken te hangen.

Toegankelijk

"Wij zijn enorm trots op deze mijlpaal, die perfect aansluit op de missie van het Van Gogh Museum: het toegankelijk maken van het leven en werk van Vincent van Gogh'', aldus directeur Axel Rüger van het Van Gogh Museum in Amsterdam.

Willem van Gogh, achterkleinzoon van Vincents broer Theo en adviseur van het bestuur van het Van Gogh Museum, is er ook erg blij mee: "Elke generatie knoopt een nieuwe, hoogst persoonlijke band aan met deze werken. De virtuele galerie en de livestream vormen een nieuwe manier waarop kunstliefhebbers, vanuit alle windstreken, jong en oud, kunnen genieten van deze topwerken. Ik vind dit fantastisch!"