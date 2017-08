Gestolen schilderij De Kooning teruggevonden in VS

Een eigenaar van een meubel- en antiekwinkel had het werk in zijn bezit gekregen, nadat hij een deel van een inboedel had gekocht.

Hij had geen idee dat het een De Kooning was, tot bezoekers van zijn winkel vragen gingen stellen. Via internet vond hij informatie over diefstal en vergeleek het schilderij met foto's op het internet. Toen besloot hij direct dat hij het werk terug wilde geven.

Hij nam contact op met het museum. Dat had de lijst nog, inclusief het deel van het doek waar het schilderij bij de diefstal uit was gesneden. Het gevonden werk bleek precies te passen. Een conservator van de universiteit heeft het schilderij uren bestudeerd en concludeerde dat het om het originele werk van De Kooning gaat.

Held

De president van de universiteit reageerde zeer verheugd. Hij noemde Van Auker een held omdat hij het schilderij heeft teruggegeven. ''We zijn ongelooflijk gelukkig en dankbaar dat het schilderij terug is. Dit is heel belangrijk voor onze universiteit, onze studenten en de onderzoekers'', aldus Robert C. Robbins.

Volgens The New York Times zal er maandag een persconferentie worden gehouden over de vondst van het schilderij van De Kooning.