Militaire dossiers Mata Hari te zien in Fries Museum

De stukken, onlangs vrijgegeven, zijn vanaf 14 oktober te bekijken in het Fries Museum in Leeuwarden, dat een grote tentoonstelling over de legendarische danseres en vermeende spionne presenteert: Mata Hari: de mythe en het meisje.

Het is dan een eeuw geleden dat Margaretha Geertruida Zelle uit Leeuwarden, die internationaal faam vergaarde als danseres Mata Hari, wegens spionage werd geëxecuteerd nadat ze door de Franse geheime dienst was opgepakt en tegenstrijdige verklaringen had afgelegd.

De dossiers van de zaak tegen Mata Hari zijn de afgelopen honderd jaar bewaard tussen militaire archieven in het Franse Vincennes: surveillanceverslagen, transcripties van haar verhoren en bewijsstukken als de onderschepte telegrammen van een Duitse militair attaché in Madrid zijn straks fysiek te aanschouwen op haar geboortegrond.

Poeziëalbum

Verder zijn er onder meer een poëziealbum, een schoolrapport, zelf geschreven gedichten, een eigen babyboek over haar kinderen, brieven over haar vechtscheiding, wajangpoppen die het decor vormden tijdens haar optredens, plakboeken die ze van publicaties over zichzelf bijhield en haar net gerestaureerde portret van de hand van Isaac Israëls.

De tentoonstelling gaat zes zalen beslaan. Het museum verwacht circa 90.000 belangstellenden. De tentoonstelling is te zien tot en met 2 april.

Het Nationale Ballet herneemt vanaf 14 oktober in Amsterdam de vorig jaar zo succesvolle voorstelling Mata Hari van choreograaf en artistiek directeur Ted Brandsen.