Bill Murray geëmotioneerd na het zien van musical Groundhog Day

Murray had na afloop van het optreden volgens The New York Times een minuut nodig om zichzelf bij elkaar te rapen. Daarna voegde hij zich bij het luid applaudisserende publiek.

"Het heeft me echt geraakt", zei Murray na afloop tegen regisseur David Holcenberg. "Het was echt prachtig." In een interview met de krant vertelt de Amerikaanse acteur dat de boodschap van het verhaal hem zo raakte.

Groundhog Day gaat over een egocentrische weerman die een reportage maakt over het jaarlijkse winterevenement Groundhog Day, maar in dezelfde dag blijft hangen. De film uit 1993 werd een komedieklassieker.

"Het idee dat we het gewoon moeten blijven proberen", zei Murray over die boodschap. "We moeten het gewoon blijven proberen. Dat is zo mooi en sterk." De musical is sinds april en nog tot januari volgend jaar in New York te zien.