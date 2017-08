Biografie Anna Faris niet herschreven na breuk

Volgens Entertainment Weekly wordt het ook niet herschreven om haar breuk met Pratt erin te verwerken.

Liefde is een prominent onderwerp in Unqualified, zo blijkt uit de brochure voor het boek. In de autobiografie zal onder meer "Anna's unieke kijk op de bizarre, chaotische, avontuurlijke weg naar de liefde" duidelijk worden. Chris schreef het voorwoord voor het boek en ook dat blijft vooralsnog ongewijzigd.

'Verdriet'

Het stel plaatste zondag de mededeling op Instagram dat ze "met verdriet" aankondigden uit elkaar te gaan.

"We hebben het heel lang hard geprobeerd en we zijn erg teleurgesteld", staat in de post, die door beide acteurs is ondertekend. "We houden nog steeds van elkaar, koesteren onze tijd samen en hebben diep respect voor elkaar."