Amy Schumer gaat het theater in

Meteor Shower, geschreven door de Amerikaanse komiek Steve Martin (71), gaat over een etentje van twee getrouwde stellen dat volledig uit de hand loopt. "Steve Martin heeft een hilarisch toneelstuk geschreven", twitterde Amy maandag. "En ik mag erin spelen."

In Meteor Shower deelt de comédienne het podium met Tony-winnares Laura Benanti en acteur Alan Tudyk. Amy is niet de enige die in het toneelstuk haar Broadwaydebuut maakt, ook acteur en komiek Keegan-Michael Key staat voor het eerst op de planken in New York.

De première van het toneelstuk is op 29 november. Vanaf 1 november zijn de try-outs.