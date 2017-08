Lionel Richie en LL Cool J geëerd voor bijdrage aan Amerikaanse cultuur

Zij ontvangen dit jaar de prestigeuze Kennedy Center Honor, zo werd donderdag bekendgemaakt.

LL Cool J is de eerste hiphopartiest ooit die de onderscheiding ontvangt. Ook Estefan schrijft geschiedenis; zij is de eerste Cubaans-Amerikaanse artiest die gehuldigd wordt.

Naast de drie muzikanten krijgen ook choreografe Carmen de Lavallade en de 95-jarige televisiemaker Norman Lear de prijs, die jaarlijks worden toegewezen aan mensen die binnen de uitvoerende kunst een bijdrage hebben geleverd aan de Amerikaanse cultuur.

Traditiegetrouw zijn de president en First Lady gastheer- en vrouw van het gala rond de Kennedy Center Honor en wordt vooraf een receptie gegeven in het Witte Huis. Zowel Gloria Estefan als Norman Lear liet zich het afgelopen jaar meermaals kritisch uitgelaten over president Trump.

Estefan nam nadat Trump zijn kandidatuur bekend had gemaakt in 2015 het protestlied We're All Mexican op met andere latino-artiesten. Ook Lear is een uitgesproken tegenstander van de huidige president. Alhoewel hij donderdag zijn dankbaarheid uitspraak voor de erkenning, zei hij tegen Deadline dat hij niet zeker weet of hij bij de ceremonie begin december aanwezig is. "Ik weet niet of ik op bezoek wil in een Witte Huis dat cultuur en de kunst zo laat zitten."