Groot deel originele cast Harry Potter-toneelstuk terug op Broadway

Dat hebben de makers woensdag bekendgemaakt.

Zeven acteurs keren terug op de bühne, waaronder hoofdrolspelers Jamie Parker (Harry Potter), Noma Dumezweni (Hermelien Griffel) en Paul Thornley (Ron Wemel). Ook Poppy Miller, Sam Clemmett, Alex Price en Anthony Boyle zijn er straks bij op het podium in New York.

Harry Potter and the Cursed Child is vanaf 22 april 2018 te zien in het Lyric Theater. Het is voor het eerst dat het theaterstuk, dat uit twee delen bestaat, buiten Londen is te zien. In de Britse hoofdstad ging de show vorig jaar juli in première. Tot nu toe verzamelde het 22 grote theaterprijzen, waaronder een recordaantal van negen Olivier Awards.

Het verhaal speelt zich negentien jaar na het laatste Harry Potter-boek, Harry Potter and the Deathly Hallows, af. Harry Potter is dan een vader van drie kinderen met een enorm drukke baan bij het Ministerie van Toverkunst.