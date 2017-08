Henk Spaan gevoelig voor kritiek op romans

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd wel goed tegen kritiek heb gekund, maar er nu met mijn romans wel gevoeliger voor ben," zegt de 68-jarige schrijver en programmamaker in gesprek met Nieuwe Revu.

"Het is persoonlijk, dus als iemand je proza aanvalt, heb je het gevoel dat hij jou persoonlijk aanvalt. En zeker in Nederland wordt veelzijdigheid niet altijd op prijs gesteld, dus die kritiek is er."

Carrière

Veelzijdigheid is op Spaan wel van toeppassing. Zo zette hij het voetbaltijdschrift Hard Gras op, maakte hij televisieprogramma’s met Harry Vermeegen en deelt hij cijfers uit aan voetballers in Het Parool. Spaan heeft zijn carrière echter nooit zo gepland vertelt hij.

"Alles is min of meer gebeurd. De zogenaamde millennials doen dat wel, die werken heel strategisch. Ik geef ze geen ongelijk, zij hebben het veel zwaarder dan mijn generatie. Wij konden flierefluitend van de krant naar de radio, naar de televisie wandelen en weer terug."

Spaan woont de helft van de tijd in Frankrijk. Daar voelt hij zich inmiddels beter thuis dan in Nederland. "Ik merk dat ik langzamerhand liever daar ben dan hier. Ik heb verder geen politieke standpunten over de situatie in Amsterdam, maar in het centrum is het gewoon niet te doen."