Biografie van Ivo van Hove ter gelegenheid van zestigste verjaardag

Dat schrijft de Volkskrant dinsdag.

Vervaart gaat nu ze de Vlaamse toneelmaker volgt, geen recensies schrijven van zijn werk. Ze volgt Van Hove beroepsmatig al jaren.

"Theater is een vluchtige kunstvorm en het is zonde om het werk van Van Hove voorbij te laten gaan", zegt ze over de biografie. De Belg is sinds 2001 directeur van Toneelgroep Amsterdam. Daarnaast werkt hij in diverse landen aan andere theaterproducties. Zo werkt hij met Cate Blanchett aan een toneelbewerking van All About Eve.

De musical Lazarus die hij maakte met David Bowie komt volgend jaar naar Nederland, waar het in De La Mar te zien is met Nederlandse acteurs.