The Nightmare Before Christmas krijgt 'vervolg' in stripboek

In The Nightmare Before Christmas: Zero's Journey wordt de hond van Jack Skellington, het hoofdpersonage uit de film, gevolgd terwijl hij zijn weg kwijtraakt in Christmas Town.

Volgens The Hollywood Reporter wordt het verhaal in twee delen verteld, die eerst in losse versies zullen verschijnen in een soort tijdschriftvorm, waarna ze ook nog eens gezamenlijk zullen worden gepubliceerd in boekvorm.

Manga-uitgever Tokyopop maakt het vervolg op de populaire film uit 1993. Het eerste deel moet in de lente van 2018 verschijnen.