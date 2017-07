Mien Ruys geëerd in reizende tentoonstelling

"Wat Gerrit Rietveld voor de architectuur betekende en Piet Mondriaan voor de Stijl-beweging, was zij voor de groene buitenruimte'', zegt het centrum. De directe aanleiding is de recente publicatie 'Mien Ruys 1904-1999; zoeken naar de heldere lijn', geschreven door Leo den Dulk.

In de tentoonstelling zijn plattegronden, tekeningen, foto's en interviews op beeld met onder andere Ruys befaamde vakgenoot Piet Oudolf te zien. Ook zijn de kenmerkende bielzen (van 'Bielzen-Mien') en gewassen grindtegels en onderdelen van haar dagboeken onderdeel van de tentoonstelling.

Collega's in spé

Verder gaan ontwerpers uit de huidige praktijk in op wat de erfenis van Ruys voor hun werk betekent en buigen collega's in spé zich over Ruys in de toekomst.

De reizende expo zal vanaf 1 oktober te zien zijn in Haarlem en daarna vooralsnog in Zwolle, Dedemsvaart en Nagele, het dorp in de Noordoostpolder waar Ruys erg veel voor ontwierp.