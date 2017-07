Titel boek Hillary Clinton over verloren verkiezingen bekend

Dat laat het Amerikaanse televisienetwerk CBS donderdag weten.

Het wordt een collectie van essays, geïnspireerd door citaten. Het boek komt 12 september uit en wordt uitgegeven door Simon & Schuster.

In de essays schrijft Clinton over haar ervaringen als de eerste vrouw die in de race was voor het presidentschap van de Verenigde Staten.

De introductie van het boek is ook al vrijgegeven door de uitgever. Daarin schrijft Clinton: "In het verleden voelde ik vaak dat ik voorzichtig moest zijn in het openbaar. Dat gevoel laat ik nu varen." De uitgever voegt toe dat de politica in het boek beschrijft "hoe het was om de strijd aan te gaan met Donald Trump, de fouten die zij maakte, hoe ze omging met een shockerend en groot verlies en hoe ze de kracht weer vond om zichzelf te herpakken".

Popular vote

Democraat Clinton verloor in november de verkiezingen van Donald Trump. In de peilingen leek de voormalige First Lady nog op ruime winst te staan.

Clinton won overigens wel de 'popular vote'. Zij kreeg bijna 3 miljoen stemmen meer dan Trump, maar kwam uit op minder kiesmannen.