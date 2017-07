Jon van Eerd schrijft en speelt in nieuwe musical Charley

De musical is gebaseerd op de Britse komedie Charley's Aunt van Brandon Thomas, waarvan Van Eerd al eerder een succesvolle toneelbewerking maakte.

De klucht, die eind negentiende eeuw in Londen een record vestigde met bijna 1.500 voorstellingen, gaat over een man die zich verkleedt als de tante van een vriend om - uit pure nood - diens familie om de tuin te leiden.

In de vorige toneelbewerking speelde Van Eerd de verklede man en Pamela Teves de échte tante, die halverwege de voorstelling haar intrede doet en voor flink wat complicaties zorgt.

Michael Reed

De Britse componist en dirigent Michael Reed componeert de nieuwe muziek voor Charley. Reed werkte mee aan meer dan twintig shows op West End. Hij werkte eerder samen met Van Eerd tijdens de musical Moeder, ik wil bij de revue.

De wereldpremière van de musical Charley is in december 2018 in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. Van Eerd speelt wederom de hoofdrol. Wie verder meespelen in de voorstelling, is nog niet bekend.

Van Eerd is komend seizoen nog in de theaters te zien met Harrie & Eva, de tiende komedie rond zijn vaste hoofdpersonage Harrie Vermeulen.