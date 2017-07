George R. R. Martin hoopt volgend boek in 2018 af te hebben

In zijn blog reageert de 68-jarige schrijver op geruchten dat hij het boek al af zou hebben, maar wacht met publiceren. "Ik heb hele vreemde verhalen gezien. (...) Ik weet niet welk verhaal absurder is, het verhaal dat het boek al af is, of het verhaal dat ik nog niks geschreven heb."

"Beide verhalen zijn in elk geval allebei niet waar. Ik werk nog steeds aan het boek en ben nog maanden verwijderd van een boek dat af is", aldus Martin in zijn blog.

De schrijver laat fans al ruim zes jaar wachten op het laatste deel in de boekenreeks. In 2011 verscheen A Dance With Dragons, in hetzelfde jaar als de HBO-serie startte.

Inmiddels loopt de serie voor op de boekenreeks, onlangs is seizoen 7 gestart. Martin heeft in de tussentijd wel enkele keren een hoofdstuk van het nieuwe deel uitgebracht.

