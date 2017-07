Vajèn van den Bosch kreeg zangtips van Gloria Estefan

In RTL Boulevard zei de musicalster over haar ontmoeting met Estefan: "Ik heb Conga voor haar gezongen en zij gaf me tips. Het was geweldig. Ik was wel de hele dag zenuwachtig, dat zie je wel aan mijn stresshoofd."

Van den Bosch was vorige week met Jim Bakkum en Tommie Christiaan in Miami om zich voor te bereiden op hun hoofdrollen in de Nederlandse versie van de musical On Your Feet! van Stage Entertainment. De actrice speelt de rol van Gloria.

Jim Bakkum en Tommie Christiaan staan afwisselend op het toneel als Emilio Estefan. Bakkum: ''Het is best raar dat je iemand speelt die nog leeft en straks bij de première in de zaal gaat zitten. Dat geeft extra druk, meer dan bij een normale rol."

Bakkum en Van den Bosch kregen de hoofdrollen naar eigen zeggen pas na goedkeuring van de auditietapes door Emilio en Gloria Estefan. De twee zijn op 29 oktober aanwezig bij de Nederlandse première van hun musical On Your Feet! in het Beatrix Theater in Utrecht. De musical bevat alle popsongs van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine, zoals Conga, Get On Your Feet en Rhythm is Gonna Get You.