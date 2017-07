Grote uitgevers zien boekcontract O.J. Simpson niet zitten

O.J. Simpson (70) zit momenteel een straf uit in de Lovelock gevangenis van de Amerikaanse staat Nevada, voor het plegen van een overval en het gijzelen van een persoon. In 2008 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 33 jaar, maar in oktober komt hij vroegtijdig vrij wegens goed gedrag.

De voormalige American Football-speler stond in 1994 ook al terecht voor de moord op zijn vrouw en een vriend van haar, Ronald Goldman. Hoewel hij uiteindelijk werd vrijgesproken, zouden velen nog niet overtuigd zijn van zijn onschuld. Dat is één van de redenen waarom de uitgeverijen zich niet willen branden aan een publicatie, dat blijkt uit een rondvraag van TMZ.

If I Did It

Bovendien zijn uitgevers bang andere auteurs te verliezen en denken ze dat klanten niet zitten te wachten op een boek over Simpson. "Consumenten zullen niet twintig dollar betalen voor een zelfverheerlijkend boek over hoe hij zijn leven heeft verbeterd", aldus Keith Urban van uitgeverij Javelin.

In 2007 gaf Simpson zijn laatste boek If I Did It uit, wat uitgever Judith Regan haar baan kostte bij HarperCollins. De kritiek was onder meer dat Regan te veel geld zou hebben betaald aan Simpson voor het boekcontract, waardoor de Football-speler verdiende aan de moordzaak.Dat fiasco kunnen de uitgeverijen zich nog maar al te goed herinneren.