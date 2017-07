Danny de Munk geëerd na afloop laatste voorstelling Ciske de Rat

Albert Verlinde, producent van de musical en directeur van Stage Entertainment, verscheen na het slotapplaus op het toneel om een dankwoord te houden voor De Munk. Daarna ontving de acteur het beeldje uit handen van Silver Metz, één van de jonge acteurs die Ciske speelde.

"Danny heeft het afgelopen jaar een unieke en ongelofelijke prestatie geleverd. Hij heeft bijna alle 247 voorstellingen gespeeld. Dat deed hij iedere voorstelling opnieuw met hart en ziel. Zonder Danny was deze prachtige, succesvolle productie niet mogelijk geweest en daarom hoort deze award maar op één plek thuis en dat is bij Danny", laat Stage Entertainment in een verklaring weten.

Ciske de Rat sleepte bij het Musical Awards Gala in januari in totaal drie prijzen in de wacht: voor beste grote musical, beste talent (Silver Metz) en voor beste arrangementen.

Laatste keer

In 2016 startte een nieuwe toernee van Ciske de Rat, nadat de musical eerder tussen 2007 en 2009 te zien was in Nederlandse en Vlaamse theaters. De Munk vertolkte in de musical de rol van de volwassen geworden Ciske. De jonge versie werd gespeeld door diverse jonge acteurs.

De Munk zei voorafgaand aan de laatste voorstelling dat dit de laatste keer zal zijn dat hij in een musical over Ciske speelt.

"Ik kan me goed voorstellen dat ze de musical in de toekomst nog een keer in reprise gaan nemen", stelt de acteur. "Maar dan zit ik op rij 1. Het is nu echt mooi geweest." Aftellen naar de laatste voorstelling deed De Munk niet. "Ik ben geen persoon die aftelt. Ik leef in het nu. Al stellen mensen mij die vraag nu wel dagelijks."

Speelfilm

De zanger en acteur werd in 1983 als 12-jarige in één klap beroemd toen hij de titelrol speelde in de speelfilm Ciske de Rat. De rol van Amsterdams straatschoffie bleek hem op het lijf geschreven. Het nummer Ik voel me zo verdomd alleen, dat hij zong in de film, werd een hit en De Munk werd een beroemdheid.