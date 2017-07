NRC-hoofdredacteur schrijft boek over band Nederlanders en Vlamingen

Dat meldt Het Parool donderdag.

Het boek gaat over de haat-liefdeverhouding tussen Vlamingen en Nederlanders en heet Ik Zou Zo Graag Van Jullie Houden. Het is bedoeld om Nederlanders een persoonlijke spiegel voor te houden en Vlamingen uitleg te geven over ons land.

Volgens de krant voelt Vandermeersch zich nog altijd 'een vreemde eend in de bijt' sinds hij zeven jaar geleden in Amsterdam kwam wonen. Omdat hij bij het NRC ging werken verhuisde hij van Brussel naar Amsterdam.

Al eerder zei Vandermeersch in De Wereld Draait Door: "Wij Vlamingen hebben het soms heel moeilijk omdat dat we niet serieus worden genomen door Nederlanders." Nu zegt hij ook dat Nederlanders van Vlamingen houden, maar ze niet respecteren. Vlamingen respecteren Nederlanders, maar houden niet van ze.

Volgens de hoofdredacteur is het zonde dat we onze zuiderburen niet serieuzer nemen, "want we kunnen elkaar juist verrijken."