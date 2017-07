Jim Bakkum vindt dat hij latino kan spelen

De acteur weet nog niet of hij ook het sterke Spaanse accent van Emilio Estefan overneemt, vertelt hij in AD. "Ik ben benieuwd hoe we dit naar het Nederlands gaan halen. Want je kunt hem eigenlijk niet neerzetten zonder dat accent."

Bakkum deelt de rol in de musical met Tommie Christiaan, Vajèn van den Bosch speelt Gloria Estefan. Christiaan: "Nederland heeft natuurlijk ook niet zo'n grote latinogemeenschap. Des te belangrijker is het dat wij ons verdiepen in de geschiedenis en cultuur van Cubaanse vluchtelingen in Amerika."

Emilio en Gloria Estefan zijn in oktober aanwezig bij de Nederlandse première van de musical die al op Broadway speelt.

"We hoopten er natuurlijk enorm op, maar ik ben ontzettend blij om nu te horen dat Emilio en Gloria zelf aanwezig zullen zijn bij de Nederlandse première", reageert Stage-directeur Albert Verlinde in een persbericht. "De Nederlandse voorstelling is de allereerste buitenlandse productie van de succesvolle Broadway-musical en Emilio en Gloria zijn zeer betrokken bij de voorbereidingen."