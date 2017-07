Twee boeken over toverwereld Harry Potter op komst

De boeken bevatten achtergrondinformatie over de toverwereld die schrijfster J.K. Rowling schiep.

Zo gaat Harry Potter: a Journey Through a History of Magic over allerlei magische wezens en toverspreuken en wordt de lezer in Harry Potter: A History of Magic meegenomen naar de onderwerpen die Harry en zijn vrienden bestudeerden op Zweinstein.

De verhalen zijn tot stand gekomen met medewerking van The British Library, J.K. Rowling en uitgeverij Bloomsbury.

Het laatste Harry Potter-boek dat uitkwam, was de toneeltekst van Harry Potter and The Cursed Child Parts I & II. Dat verhaal werd geschreven door J.K. Rowling, John Tiffany en Jack Thorne en werd op 30 juli 2016 in Londen voor de eerste keer opgevoerd als toneelstuk.