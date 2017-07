Ook Roberto de Groot en Jeroen C. Molenaar in Sweeney Todd

De Groot won onder meer een Musical Award voor zijn rol in Tijl Uilenspiegel en Molenaar maakte deze zomer zijn debuut in Bridges of Madison County. Ook Jessin Oulad-el-Hadj en Anouk Snel zullen in Sweeney Todd te zien zijn, maakte producent Opus One woensdag bekend.

De hoofdrollen in de musical die komend najaar in heel Nederland te zien is, worden vertolkt door René van Kooten, Vera Mann en Marjolein Teepen.

Sweeney Todd van componist Stephen Sondheim gaat over een onterecht veroordeelde barbier die in het negentiende-eeuwse Londen een ingenieus wraakplan in werking zet. Hierbij krijgt hij hulp van mevrouw Lovett, de eigenaresse van een slecht lopende bakkerswinkel.

De nieuwe Nederlandse versie van het stuk was vorige zomer te zien in theater Het Zonnehuis in Amsterdam. Vanwege het succes gaat de musical nu op tournee, deels met een nieuwe cast. Sweeney Todd was eerder te zien met Simone Kleinsma en Ernst Daniel Smid in de hoofdrollen.