Danny de Munk zegt nooit meer terug te keren als Ciske de Rat

"Ik kan me goed voorstellen dat ze de musical in de toekomst nog een keer in reprise gaan nemen", stelt de acteur. "Maar dan zit ik op rij 1. Het is nu echt mooi geweest." Aftellen naar de laatste voorstelling doet De Munk niet. "Ik ben geen persoon die aftelt. Ik leef in het nu. Al stellen mensen mij die vraag nu wel dagelijks."

Na 35 jaar, een film en twee musicalversies durft de 47-jarige zanger te erkennen wat een impact zijn Ciske de Rat heeft gehad. "Het is uniek dat een fictief personage zo breed en zo lang omarmd wordt", stelt hij. "Er zaten de afgelopen tournee vier generaties in de zaal: opa en oma’s, ouders, kinderen en kleinkinderen. Dat is echt niet vanzelfsprekend."

De kracht van de trilogie van schrijver Piet Bakker is volgens de hoofdrolspeler dat het verhaal tijdloos is. "Ciske was een vergeten kind, en daar hebben we er helaas nog steeds veel te veel van", verzucht De Munk. "Je hoeft het nieuws maar te lezen en je ziet ze langskomen. En de moraal van het stuk is voor iedereen herkenbaar: het dubbeltje dat door heel hard te werken een kwartje probeert te worden. Dat herken ik zelf ook nog steeds. In dit vak is niets mij aan komen waaien."

Boek

Of hij zelf ooit een boek wil schrijven over zijn ervaringen met Ciske? Hij lacht. "Dat zou ik pas doen aan het einde van mijn carrière, en daar ben ik nog lang niet. Bovendien ben ik geen artiest die graag alle vuile was buiten hangt. Natuurlijk ken ik het klappen van de zweep en biedt dat stof voor genoeg smeuïge verhalen. Maar ik houd het liever positief: mensen moeten mij beoordelen op mijn werk, niet op dat soort bijzaken."