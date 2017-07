Postzegelvel met kunstwerken uit Museum Voorlinden uitgebracht

In samenwerking met PostNL en ontwerper Gerard Hadders koos het museum de afbeeldingen uit duizenden kunstwerken die Voorlinden in zijn bezit heeft.

"Er is een aantal vaste werken uit onze collectie, die een plek op het postzegelvel verdienden. De Couple under an Umbrella van Ron Mueck is er zo een, mede door de belangrijke rol die de wisselende seizoenen hebben in ons museum", verklaart Voorlinden-directeur Suzanne Swarts.

"De veranderende jaargetijden zie je met de klok mee ook op het postzegelvel: van het zomerse strandtafereel linksboven, via het najaar met de herfstbladeren, de winter met de sneeuwvlokken en de lente met de hommel", aldus Swarts.

De ontwerper van de postzegels, Gerard Hadders, wilde op de zegels laten zien welke rol het daglicht heeft om zo de relatie tussen de binnen- en buitenwereld van museum Voorlinden aan te geven.

De postzegelserie is vanaf 17 juli verkrijgbaar in de winkel van museum Voorlinden, alle winkels van Bruna en via Collectclub.nl.