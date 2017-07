Ouderenkoren gezocht voor theatervoorstelling Hendrik Groen

De voorstelling, met in de hoofdrol Beau Schneider en Plien van Bennekom, vertelt over het leven van een inwoner van een verzorgingstehuis. Er worden koorleden geworven om de overige bewoners te spelen, maakte de producent vrijdag bekend.

De koren dienen acht oud-Hollandse liedjes in te studeren om te zingen tijdens de voorstelling. Het gaat om klassiekers als Hoeperdepoep zat op de stoep en Oh was ik maar bij moeder thuisgebleven. De gezelschappen moeten bestaan uit pakweg vijftien personen van boven de 65 jaar, die geen podiumangst hebben.

29 november

Het boek Hendrik Groen is inmiddels in meer dan dertig landen verschenen en er komt ook een tv-serie aan. Hoofdrolspeler Beau Schneider werd bij het grote publiek bekend dankzij rollen in hitseries als Spangas en GTST. Daarnaast was hij te zien in films als Meester Spion en De Helleveeg.

Plien van Bennekom brak door met cabaretduo Plien & Bianca. Zij deelt haar rol met actrice Cynthia Abma. De voorstelling is van 29 november tot en met 15 april door heel Nederland te zien.