Theatervoorstelling Het Pauperparadijs volgend jaar in Carré

Van 4 tot en met 29 juli 2018 is het verhaal van de Amsterdamse paupers, die aan het begin van de negentiende eeuw naar de armengestichten in Drenthe werden gestuurd, te zien in theater Carré in Amsterdam.

De voorstelling volgt het verhaal van Teunis, een jonge Amsterdamse wees. In Veenhuizen wordt hij verliefd op bewakersdochter Cato. Hun verboden liefde ontmoet veel tegenwerking, uiteindelijk proberen ze Veenhuizen te ontvluchten.

De voorstelling is gebaseerd op de bestseller van Suzanna Jansen (meer dan 300.000 verkochte exemplaren) en ging in juni 2016 in première in Veenhuizen op de binnenplaats van het Nationaal Gevangenismuseum. Na veertig uitverkochte voorstellingen vorig jaar volgen deze zomer 52 voorstellingen in Veenhuizen.

De Ket: "Ik vind het belangrijk dat dit verhaal, dat ons allen aangaat, dat een zwarte bladzijde uit onze gezamenlijke geschiedenis is, steeds opnieuw verteld wordt. Na deze zomer hebben bijna 100.000 mensen de voorstelling in Drenthe kunnen zien. Met de voorstelling in Amsterdam kunnen we weer een ander publiek bereiken." De voorstelling wordt aangepast voor het theater. De cast wordt op een later moment bekendgemaakt.