Filmscript All Stars wordt gebruikt voor musical

In gesprek met AD vertellen de twee dat het originele script van de film uit 1999 inspiratie biedt voor de musical.

"Sommige verhaallijnen zijn bekend, er komen nieuwe bij en ik zoek in de scripts naar grappen die nooit in de film zijn gekomen omdat ze op beeld niet werkten. In het theater kunnen die wel overkomen, zo worden stukken uit een oud script nieuw", aldus Gosschalk, die eerder ook werkte aan de musicalversie van De Marathon.

Naast enkele verhaallijnen komt ook de muziek uit de serie terug. De acteurs zullen vervangen worden, want volgens Gosschalk zijn ze inmiddels oud genoeg om de vaders van de personages te spelen. "Misschien is dat trouwens wel een idee."

Acda schrijft de nieuwe muziek voor de serie. Groen als gras, de titelsong van de serie, keert terug en ook Toen ik je zag, destijds gezongen door Antonie Kamerling, zal in de musical verschijnen. "Ik bedenk opeens dat ik nog ergens een nummer heb liggen dat ik voor de film schreef, maar nooit is gebruikt. Een The Boys are Back in Town-achtig lied. Ik zoek het wel op", aldus Acda.

All Stars kwam in 1997 uit als film, waarna een serie volgde in 1999 die tot en met 2001 te zien was op televisie. In 2011 volgde Old Stars. De voorstelling is in seizoen 2018-2019 te zien in de Nederlandse theaters en gaat in première op 14 oktober 2018 in het nieuwe Luxor Theater te Rotterdam.