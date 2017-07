Rolls Royce van John Lennon binnenkort te zien in Londen

De The Beatles-zanger kocht de bolide in 1964 voor destijds 6.600 Britse ponden.

Lennon had nog geen rijbewijs toen hij de beroemde Rolls-Royce kocht. En hij is ook niet de enige beroemde chauffeur van de wagen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw leende de leadzanger van The Beatles de auto geregeld uit aan Bob Dylan en bandleden van The Rolling Stones.

De zanger doneerde de auto uiteindelijk aan het Cooper Hewitt Museum of Design maar de Rolls belandde in 1985, vijf jaar na de dood va Lennon, plots op een veiling en werd destijds voor 2,3 miljoen dollar verkocht aan de Canadese ondernemer Jimmy Pattison. Die gaf de auto op zijn beurt weer aan de Canadese staat British Columbia.

Lennons auto wordt de komende maand tentoongesteld in Londen als onderdeel van een expositie over de beroemde Phantom-serie van de Britse autoproducent Rolls-Royce.