Jeugdboekenschrijfster Miep Diekmann (92) overleden

Dat meldt haar uitgeverij

Diekmann produceerde circa zeventig kinder- en jeugdboeken, waarvoor ze vaak teruggreep op haar eigen jeugdjaren op de Antillen. Ze werd diverse keren bekroond. Voor De boten van Brakkeput (1956) kreeg ze al de Kinderboekenprijs (de latere Gouden Griffel).

Schreef ze aanvankelijk wat brave meisjesboeken, later nam ze onderwerpen als seksualiteit, discriminatie en politiek mee in haar boeken. Naast haar romans schreef Diekmann ook diverse sprookjes, voorlichtingsboeken, boeken voor beginnende lezers en boeken over de zeventiende-eeuwse schilderkunst.

Diekmann coachte ook Antilliaanse auteurs zoals Sonia Garmers en Diana Lebacs. Met bibliothecaresse Alice van Romondt en Liesbeth ten Houten van uitgeverij Leopold was ze medeoprichtster van de Arubaanse uitgeverij Charuba.

"Het werk van Miep Diekmann is van grote betekenis geweest voor het brede veld van de kinder- en jeugdliteratuur: baanbrekend in velerlei opzichten, krachtig anticiperend op turbulente maatschappelijke ontwikkelingen, en van een kwalitatief opmerkelijk niveau'', aldus de uitgeverij.

Prikkelende ideeën

"Met haar prikkelende ideeën over opvoeding in het algemeen en onderwijs in het bijzonder, het schrijven van boek- en filmbesprekingen, diverse journalistieke werkzaamheden en de introductie van auteurs vanachter het IJzeren Gordijn in Nederland, heeft Miep Diekmann het landschap van de Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur grondig beïnvloed'', zegt WPG Kindermedia verder.

In 1970 kreeg Diekmann de Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur voor haar hele oeuvre. Verder verwierf ze de Nienke van Hichtumprijs voor Dan ben je nergens meer en een Gouden Griffel voor Wiele wiele stap. De Duitse Jeugdliteratuurprijs kreeg ze voor En de groeten van Elio.

Verre eilanden uit 2001 was een van haar laatste boeken.