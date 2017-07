Bolshoi-theater in Moskou annuleert ballet over Nureyev onverwachts

De première van het ballet over Rudolf Nureyev, één van de eerste Sovjet-artiesten die doorbrak in het Westen, was gepland op 11 juli. Maar zaterdag liet het Bolshoi theater weten dat het ballet voorlopig niet door zal gaan.

De reden hiervoor heeft het theater tot nog toe niet gegeven. Volgens directeur Kirill Serebrennikov was het de beslissing van het theater zelf en niet van een andere partij.

De directeur werd in mei nog opgepakt, vanwege mogelijke betrokkenheid bij fraude met staatsgelden.

Homoseksualiteit

Zijn huis en kantoor werden daarbij onderzocht. Uiteindelijk is Serebrennikov vrijgelaten, maar werden wel twee van zijn collega's opgepakt. In de artistieke kringen heeft dit tot protesten geleid, zo melden Russische media.

De balletdanser Rudolf Nureyev staat bekend als een cultureel icoon, maar was ook omstreden vanwege zijn homoseksualiteit. Van 1958 tot 1961 danste hij bij het Kirov Ballet in St Petersburg. Na een optreden in Parijs, vroeg de danser politiek asiel aan in Frankrijk. Uiteindelijk stierf Nureyev aan de gevolgen van aids.