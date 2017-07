Peter Verhelst schrijft Poëziegeschenk 2018

Dat maakt de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) maandag bekend.

De Poëzieweek van 2018 staat in het teken van Theater. Daarbij is het motto 'Uitstromend, in het pluche van de zaal''hetgeen naadloos aansluit bij zijn oeuvre. Verhelst ontving voor zijn werk verscheidene prijzen, waaronder de Vlaamse Cultuurprijs. De Gouden Uil en de F. Bordewijk-prijs voor zijn roman Tongkat (1999). Ook werd hij meerdere malen bekroond voor zijn poëzie.

"Theater speelt zich niet alleen af in de schouwburg, maar ook op pleinen, op straat, in de slaapkamer. Overal waar de ene mens de andere tegen het lijf loopt en dat ene lichaam op dat andere lichaam reageert en er dus communicatie ontstaat, mogelijkheden, misverstanden, een dans, geluk en verdriet", aldus Verhelst.

Jules Deelder was in 2017 de Geschenkdichter voor de Poëzieweek. Hij werd voorafgegaan door Stefan Hertmans (2016), Ilja Leonard Pfeijffer (2015), K. Schippers (2014) en Anna Enquist (2013). De Poëzieweek start op donderdag 25 januari 2018 in Vlaanderen en Nederland met Gedichtendag.