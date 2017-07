Elvira Out maakt voorstelling over dood GTST-personage

De voorstelling Kill your darlings beleeft half oktober de première in Amsterdam, zo maakte zij zaterdag bekend.

Out speelde tussen 2013 en 2015 de rol van Bianca Bouwhuis. De actrice twijfelde enige tijd om in te gaan op het aanbod om de rol op zich te nemen, maar ze geniet van de bekendheid en de glitter en glamour die met haar vaste soap-rol gepaard gingen.

Tegen haar eigen zin werd Bouwhuis uit de serie geschreven. Het personage stierf in de serie aan de spierziekte ALS, zeer tegen de zin van de actrice en ook veel kijkers. Bovendien bleek Out de roem en de aandacht te missen die met haar aanwezigheid in GTST gepaard gingen.

In de voorstelling Kill your darlings kijkt Out terug op die periode en deinst ze er niet voor terug om haar eigen acteurs-zeepbel door te prikken. De voorstelling is in september, oktober en november in elk geval in acht theaters door heel Nederland te zien.