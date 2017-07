Nederlandse 'kinderkoran' verschijnt binnenkort

Uitgeverij Parthenon noemt het ''de allereerste Nederlandse kinderkoran''.

Het geïllustreerde kinderboek is geen letterlijke vertaling van het voor moslims heilige boek en de makers hebben rekening gehouden met islamitische regels, bijvoorbeeld over het afbeelden van profeten.

Volgens de uitgever is het opgezet in de stijl van 'filosoferen met kinderen' en stimuleert het kinderen vooral om zelf vragen te stellen. Het boek wordt aanstaande zondag gepresenteerd in de Ulu-moskee in Utrecht.

Het is de bedoeling dat onder meer islamitische basisscholen het gaan gebruiken. ''Veel moslimgezinnen zitten te springen om een andere en vrijere benadering die aansluit bij de veelkleurige Nederlandse samenleving en onze vrije stijl van onderwijs'', aldus Parthenon in de aankondiging. Volgens de uitgever is er ook belangstelling onder niet-moslims die meer over de islam willen weten, maar de Koran onleesbaar vinden.