Het Grootste Museum van Nederland geopend in Utrecht

De gedachte achter het project is dat mensen op vakantie in het buitenland mooie kerken bezoeken, maar dat in eigen land niet of nauwelijks doen.

''En dat terwijl ook Nederlandse kerken de prachtigste kunstvoorwerpen herbergen, gemaakt door de beste kunstenaars en opgenomen in magistrale decors. Met elkaar vormen onze kerken het Grootste Museum van Nederland'', aldus de initiatiefnemers.

De deelnemende kerken en synagogen staan verder in Utrecht, Oudenbosch, Maastricht, Pieterburen, Midwolde, Krewerd, Gouda, Amsterdam, Groesbeek, Enschede en Breda.

Topkunst

''De verborgen topkunst van Nederland wordt zo toegankelijk gemaakt voor iedereen, juist ook voor degenen die gewoonlijk niet in een kerk komen'', denken de organisatoren. De bezoekers krijgen er door middel van een audiotour veel informatie bij, want ''bij veel mensen ontbreekt de kennis om te begrijpen wat er te zien is.''

In 2016 publiceerde Museum Catharijneconvent het boek Kerkinterieurs in Nederland, waarin honderd beeldbepalende kerkinterieurs worden belicht. Dit boek was de aanleiding tot het Grootste Museum.