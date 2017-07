Recensieoverzicht: 'Jandino en Najib laten de Kuip lachen, maar scoren niet'

Trouw

"Subtiliteit gedijt niet onder vier lichtmasten, wat dat betreft is het hoe meer zielen hoe minder vreugd. Aan de andere kant: Najib en Jandino zijn ook helemaal niet van het vileine. En subtiel is het al evenmin. Alletwee danken ze hun populariteit aan het uitmelken van grappen over stereotyperingen die bestaan over vooral Marokkanen (Najib) en Antillianen (Jandino). Resumerend: een stadion laten lachen kan, maar écht gescoord werd er niet."

AD

"De avond begon wat kneuterig en kinderachtig met 'We gaan een feestje bouwen', 'Handjes in de lucht' en 'Applaus voor jezelf', maar toen Najib en vooral Jandino op het podium stonden, zat de sfeer er goed in. De cabaretiers leverden het bewijs dat een voetbalstadion niet te groot hoeft te zijn voor de lach. "De Kuip als ons theater.'' Het was smelten en smullen in de Kuip. Het humorvolle optreden, sketches van Judeska, de spectaculaire lichtshow, het fonkelende decor en de gevarieerde muziekschotel maakten veel goed."

De Volkskrant

"Samen spreken Amhali en Asporaat, van Marokkaanse en Antilliaanse komaf, een zeer gemêleerd publiek aan. Niks botsing der culturen, in de Kuip zitten Nederlanders met allerlei achtergronden gezellig naast elkaar, jong en oud. (...) Het volle programma vormt een wat rommelig geheel, dat wel, en het geluid laat hier en daar te wensen over. Wat de publiekslievelingen bovendien onderschat lijken te hebben, is dat de meeste mensen vooral voor hén een kaartje kochten. Een kwartier Amhali, plus een korte sketch als typetje neef Lonny, is dan wel erg mager."

NRC

"In de drie uur dat het programma duurde, deden beide mannen elk een blokje van nog geen twintig minuten cabaret, alsof ze met z’n tweeën een pauze-act waren in hun eigen show. (...) Comedy & concert was vooral een lukrake stroom gastoptredens van artiesten die één of twee nummers deden. (...) Sevn Alias deed een spetterende versie van zijn Gass en Broederliefde bracht opwinding met geïnspireerde uitvoeringen van twee hits. Maar evengoed kweelde Jan Smit twee liedjes en schreeuwde Gerard Joling amechtig over een dancebeat heen dat hij 'handjes' wilde zien. Het beoogde 'feestje' kwam nooit echt op gang."

