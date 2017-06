Directeur vertrekt bij Museum Het Valkhof in Nijmegen

Dat laat het museum vrijdag weten.

Eerder dit jaar spande Weijsters nog een kort geding aan tegen zijn schorsing als directeur. Het geding werd toen aangehouden in afwachting van rapporten die inmiddels zijn verschenen over de organisatorische en financiële chaos bij het voorheen toonaangevende museum op het gebied van kunst en archeologie.

Weijsters trad in 2015 aan, maar werd in december 2016 met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd geschorst door de raad van toezicht van het museum.

De nieuwe raad van toezicht bedankt hem "voor zijn inzet en bereidheid om in een kwetsbare positie de rol van directeur op zich te nemen'', staat in een verklaring. Toch is "een onwerkbare situatie'' ontstaan.

De interim-directeur die sinds begin dit jaar aan het werk is, moet in september een nieuw toekomstplan voor Het Valkhof presenteren aan de gemeente en de provincie Gelderland. Het is volgens het museum van belang om dan met een schone lei aan de slag te kunnen gaan..