Stedelijk Museum toont collectie van Franse kunstenaar Jean Dubuffet

Voormalig directeur van het Stedelijk, Edy de Wilde, verzamelde in zijn periode bij het museum een grote collectie van Dubuffet. Hij organiseerde in de jaren zestig tentoonstellingen van zijn werk. De Wilde kocht hiervoor rechtstreeks van de kunstenaar, maar Dubuffet schonk in 1965 ook een aantal van zijn werken aan het Amsterdamse museum.

De expositie, Jean Dubuffet - The Deep End, laat onder meer schilderijen en litho's uit de jaren vijftig zien. In deze periode experimenteerde Dubuffet met in de schilderkunst ongebruikelijke materialen als asfalt en glas.

Ook zijn er schilderijen en sculpturen uit de jaren zestig te vinden, toen de Fransman aan een 'irrationele wereld' werkte. Dat leidde volgens het Stedelijk tot "een verwarrende illusie van holtes en uitstulpingen''.

Naast zijn eigen werk is Dubuffet bekend vanwege zijn waardering voor kunst van psychiatrisch patiënten, kinderen en autodidacten. Deze kunst wordt omschreven als 'outsider art'. De kunstenaar noemde dit werk 'art brut', rauwe kunst.

Outsider Art Museum

Onlangs opende in het Outsider Art Museum in Amsterdam een expositie over de Prinzhorn Collectie door de ogen van Jean Dubuffet. Deze verzameling kunst, gemaakt door mensen uit psychiatrische instellingen, werd begin vorige eeuw samengebracht door psychiater Hans Prinzhorn.



De expositie in het Stedelijk Museum is vanaf zaterdag te zien en duurt tot en met 7 januari. De beelden die het Rijksmuseum van Dubuffet toont, blijven staan tot 1 oktober.