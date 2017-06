Noël van Santen te zien in musical De Marathon

De cabaretier staat op 29 augustus voor het eerst in De Marathon, maakten Senf Theaterpartners en Kemna Theater donderdag bekend.

Voor Van Santen is het zijn eerste musicalrol. "Na een afwijzing ooit op de Kleinkunstacademie en het kleine trauma dat ik daar aan over heb gehouden kijk ik er ontzettend naar uit om te gaan spelen in De Marathon en het voor mij nieuwe genre musical te gaan ontdekken."

De Marathon is gebaseerd op de gelijknamige film en gaat over vier Rotterdamse automonteurs die trainen voor een marathon om hun bijna failliete garage overeind te houden. In de musicalversie worden de hoofdrollen vertolkt door John Buijsman, Kees Boot en Dennis Willekens. Vanaf 29 augustus trekt de musical door het land.