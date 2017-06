Schrijver boeken Beertje Paddington overleden

Bond was de bedenker van de serie kinderverhalen over het beertje, dat werd vernoemd naar het Londense treinstation Paddington.

Het eerste boek A bear called Paddington verscheen in 1958. In totaal werden zo'n 35 miljoen boekjes over het Britse beertje verkocht.

Bond werd in 1926 geboren in het Britse Newbury. Hij begon met het schrijven van korte verhalen tijdens zijn diensttijd in de jaren veertig, toen hij voor het Britse leger was gestationeerd in Caïro. Na enkele verhalen en toneelstukken schreef hij zijn eerste Paddington-verhaal. Tegelijkertijd werkte hij als cameraman voor de BBC.

Film

De verhalen gaan over een bruine beer die vanuit Zuid-Amerika naar Groot-Brittannië wordt gestuurd en door een gezin wordt gevonden op het gelijknamige treinstation. De boeken werden vertaald in veertig talen en uitgegeven in twintig verschillende landen. Ook in Nederland zijn de boekjes populair.

In 2014 schreef Bond zijn laatste verhaal over Paddington: Love from Paddington. In datzelfde jaar verscheen ook de speelfilm Paddington, met onder meer Nicole Kidman en Hugh Bonneville. Paddington 2 wordt in oktober verwacht.

Naast kinderboeken schreef Bond ook boeken voor volwassenen. Hij trouwde en kreeg twee kinderen. Bond bleef zijn hele leven in Londen wonen, niet ver van Paddington Station.