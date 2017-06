Jubilerend Holland Festival trekt ruim 98.000 bezoekers

In totaal waren er in 23 dagen tijd 168 voorstellingen te zien.

Een deel van de voorstellingen was wederom vrij toegankelijk, om een breder publiek te trekken. Zo trokken de gratis evenementen als Opera in het Park in park Frankendael, danse de nuit op het Anton de Komplein en I'd rather be outside op het Museumplein volgens de organisatie ruim 37.000 bezoekers.

Vanwege de jubileumeditie was het festival groter dan andere jaren. Dat is ook terug te zien in de bezoekersaantallen, want vorig jaar kwamen er ruim 86.000 mensen naar het Holland Festival. De zalen waren ook dit jaar weer goed bezet met meer dan 80 procent.

De Nationale Opera had het festival geopend met een uitvoering van de Mariavespers van Claudio Monteverdi in een regie van artistiek directeur Pierre Audi. Koningin Máxima was hierbij.

Verder gaven onder anderen tenor Jonas Kaufmann en de Nederlandse sopraan Eva-Maria Westbroek een concert in het Concertgebouw en stond de Britse (film)acteur Jude Law met Toneelgroep Amsterdam in Carré voor de (Engelstalige) Nederlandse première van Obsession.

De voorstelling Lady Eats Apple van Back to Back Theatre uit Melbourne sloot het jaarlijkse culturele evenement zondag af.