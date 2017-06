Harry Potter-schrijfster J.K Rowling bedankt fans

"Vandaag precies twintig jaar geleden opende zich een wereld voor anderen, waar ik tot dan toe altijd alleen in had geleefd. Het was fantastisch, bedankt", schrijft Rowling op het sociale netwerk.

De auteur voltooide het manuscript in 1995 en probeerde het twee jaar lang aan een uitgeverij te slijten. Uiteindelijk ging Bloomsbury overstag. De eerste druk van het boek telde slechts vijfhonderd exemplaren. Inmiddels zijn er bijna 500 miljoen exemplaren van de zeven Potter-boeken verkocht.

Verfilming

Harry Potter and The Philosopher's Stone is het eerste boek in de zevendelige serie, dat in 2001 werd verfilmd. De boeken zijn allemaal verfilmd, in totaal zijn er acht films gemaakt. Het laatste deel is in twee films opgesplitst. Hoofdrollen worden vertolkt door Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Wemel) en Emma Watson (Hermelien Griffel).

Op 20 augustus 1998 werd het boek in een Nederlandse vertaling uitgegeven.

Facebook

Niet alleen J.K Rowling staat stil bij haar debuut, op sociale media wordt de 'geboorte' van de tovenaarswereld uitgebreid gevierd. Zo heeft Facebook een zogenaamde 'easter egg' ingebouwd: wie in een bericht de Engelse naam van een van de vier 'huizen' van toverschool Zweinstein gebruikt, krijgt als verrassing wat magische effecten voorgeschoteld.

Ook wordt de naam direct afgedrukt in de kleur van het huis: Gryffindor (Griffoendor) is rood, Slytherin (Zwadderich) groen, Ravenclaw (Ravenklauw) blauw en Hufflepuff (Huffelpuff) oranje.