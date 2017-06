Lichaam Spaanse kunstschilder Dalí opgegraven om vaderschapstest

Volgens Spaanse media ging de rechter maandag akkoord met de opgraving, aldus de BBC. Een vrouw uit de Spaanse plaats Girona beweert dat ze afstamt van de beroemde schilder en wil zich officieel als zijn dochter laten erkennen.

De rechter stemde in met de opgraving van het lichaam, omdat er geen andere documenten of DNA-sporen zijn die uitsluitsel kunnen geven over de familieband.

De surrealistische schilder overleed in 1989 in de Spaanse plaats Figueres, waar hij ook begraven ligt. Dalí werd er in 1904 ook geboren. Hij trouwde in 1934 met Gala Dalí, maar het echtpaar kreeg nooit kinderen. Er deden zelfs geruchten de ronde dat de twee hun huwelijk nooit consumeerden. Latere biografen beweerden dat Dalí homoseksueel was en mogelijk leed aan impotentie.