Boek Frank Masmeijer vanaf september in winkel

In eerste instantie zou het boek in het voorjaar uitkomen. In mei stelde zijn biograaf Nick Dijkman in een interview in De Stentor dat het boek was vertraagd omdat Masmeijer volledige openheid van zaken wilde geven over drugshandel waarvoor hij vast heeft gezeten in België.

De woordvoerder van de uitgeverij laat maandag weten dat de tekst "volledig geautoriseerd is" door Masmeijer. Het voormalige televisie-icoon werd in oktober 2014 van zijn bed gelicht, op verdenking van de import van ruim 400 kilo cocaïne. Hiervoor zat hij ruim acht maanden in Belgische gevangenissen.