Uitgeverij biedt excuses aan voor 'aap' in Suske & Wiske

Schrijfster Dalilla Hermans, in België een van de grote voorvechtsters tegen Zwarte Piet, zette met de hashtag #Nomoremonkeybusiness gelijk een actie op touw uit woede over deze "ontzettend racistische afbeelding van een zwarte man".

In Belgische media gaat Standaard Uitgeverij, die de strip al tientallen jaren publiceert, door het stof. "Het is nooit de bedoeling geweest om binnen de teksten en de scenario's iemand te schofferen", zegt woordvoerder Ruth Van Ammel.

"Deze reactie is echter gebaseerd op één tekening, de enige tekening van dit personage, een figurant dus in het verhaal. Er is een zeer divers aanbod van figuren in de strip."

Lambik

De zegsvrouw wijst erop dat de strip vol karikaturen staat. "Lambik is ook geen prototype van dé man", stelt zij tegen de website Deredactie.be. Maar tegelijkertijd erkent de uitgeverij "er te licht over heen gegaan te zijn. We zijn ons niet bewust geweest van de impact hiervan."

Het is niet duidelijk wat er nu met het plaatje in het nieuwe album gaat gebeuren. Het boek is al gedrukt en verspreid. Ook op sociale media in Nederland vielen veel mensen over de afbeelding van de donkere man.