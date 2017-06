Identiteit Banksy lijkt per ongeluk te zijn onthuld

Al langer wordt gedacht dat Del Naja de drijvende kracht achter de geheimzinnige kunstenaar is. Hij is bekend van de band Massive Attack, die hits scoorde met nummers als Unfinished Sympathy, Risingson en Teardrop.

In een interview voor de wekelijkste podcast van Scroobius Pip's Weekly Distraction Pieces liet Goldie per ongeluk de naam Robert vallen, toen het over Banksy ging. Volgens de muzikant verkoopt tegenwoordig alles met de naam Banksy erop goed.

"Met alle respect naar Robert, ik vind dat hij een briljant artiest is", liet hij vervolgens horen.

Kunstenaarscollectief

Hoe de vork precies in de steel zit, is nog altijd niet helemaal duidelijk. Sommigen beweren al langer dat Del Naja leider is van een kunstenaarscollectief, omdat er soms kunstwerken van Banksky verschijnen op plekken waar de Del Naja soms niet is. Anderen denken dat het een verspreking is geweest.

De artiest zelf heeft overigens altijd ontkend dat hij het brein achter Banksy is. Wel heeft hij toegegeven bevriend te zijn met de raadselachtige kunstenaar.