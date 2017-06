Boekjes geschreven door vader Obama verkocht voor 4600 euro

De boekjes van Obama senior waren van een lezer van de krant en de enige uitgaven in privaat bezit. De koper is niet bekendgemaakt.

Het gaat om twee uitgaven in een alfabetiseringsproject in Kenia uit 1959. Die brachten Obama's vader (met dezelfde naam, Barack Hussein Obama) in contact met een Amerikaanse projectleider die hem adviseerde om in Hawaï te gaan studeren.

Op de Universiteit van Hawaï ontmoette Obama senior zijn vrouw met wie hij een kind kreeg: de latere president van Amerika, zo meldt het bedrijf Adams Amsterdam Auctions, dat de veilingen voor NRC organiseert.

Landbouwmethoden

De lezer die de uitgaven in bezit had was in 1961 vrijwilliger in Afrika en had ze daar gekocht. Aan de New York Times vertelde hij dat hij destijds niet de moeite nam acht te slaan op de naam van de auteur.

Tijdens het presidentschap van de jongere Obama las hij het boek Dromen van mijn vader. Daarin beschrijft zoon Barack dat zijn vader in Kenia in verschillende landbouwprojecten werkte, rond de tijd dat de lezer ook actief was in het land. Toen legde hij een verband tussen de 44ste president van de Verenigde Staten en de boekjes die hij destijds kocht.